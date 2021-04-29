قصة الولايات المتحدة (28) – توازن الرعب النووي - محمد زكريا توفيق

2021/04/29 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق توازن الرعب النوويانفجرت القنبلة بضياء يخطف الأبصار، أخضر وأبيض.



في مركز الانفجار، كرة من الجحيم، تتمدد رأسيا إلى عمود من اللهب.



في شكل فطر عيش الغراب الضخم، أعلاه سحابة سامة تغلي، وهي تتصاعد إلى السماء.



إنه يوم من أيام نوفمبر 1952.



العلماء الأمريكان نجحوا في تجربة سلاحهم الجديد.



لقد قاموا بتفجير جزيرة كاملة غير مأهولة بالسكان من جزر المحيط الهادي.



إنها أول أو قنبلة هيدروجينية أمري ......





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