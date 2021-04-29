2021/04/29 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بقوح بدءا، لا يسعنا سوى إعلان تضامننا المطلق مع سعيد ناشيد، ليس فقط كزميل مهني، ولكن أساسا كفكر حر ينتصر بكتاباته النقدية لقضايا الشعب و الإنسان..من هنا، فقضية سعيد ناشيد تتجاوز أن تكون قضية شخص تم طرده من سلك التعليم و الوظيفة، بسبب تقصيره في مهمته المهنية، كما تروج له أطروحة الجهة الرسمية المشغلة، تلك التي تبدو للعيان ساذجة إلى حد بعيد في سطح وقائع ما جرى.



و إنما تعتبر هذه القضية، على الأقل من من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعيد ناشيد: محنة الفكر المضاد في المغرب - محمد بقوح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعيد ناشيد: محنة الفكر المضاد في المغرب - محمد بقوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).