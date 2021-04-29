2021/04/29 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المليونير الجمهوري، ميت رومني، الإشادة بخطط الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض ضرائب على أغنى الأميركيين ورفع الحد الأدنى للأجور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. عندما امتنع رومني عن التصفيق على كلام بايدن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. عندما امتنع رومني عن التصفيق على كلام بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).