2021/04/29 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية"، إرسين تتار، أن يعترف مجلس الأمن الدولي بدولتين مستقلّتين ومتساويتين في جزيرة قبرص المتوسّطية المقسمة، وذلك في إطار مشاركته في مناقشات غير رسميّة في جنيف برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

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