الصناعة تعلن قرب افتتاح معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب في البصرة

2021/04/29 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تفتتح وزارة الصناعة والمعادن خلال العام الحالي، معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب بمحافظة البصرة، بينما اكدت ان تلك المشاريع تسهم بتوفير المواد الاولية والعملة الصعبة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مرتضى الصافي في حديث لصحيفة "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الاعمال المتعلقة باعمار وتأهيل معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب، بلغت مراحل متقدمة"، مشيرا الى ان "افتتاحهما سيسهم في دعم الصناعة الوطنية اضافة الى توفير المواد الخام الداخلة في عدد كبير من الصناعات المختلفة، فضلا عن توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيرادها من خارج البلاد".

وكانت وزارة الصناعة قد اعلنت العام الماضي،ان محافظ البصرة قدم دعما ماليا بمبلغ 50 مليار دينار لاكمال مشروع مصنع الحديد والصلب المتوقف منذ 15 عاما، كما ان هناك تعاونا مع وزارة النفط وشركة (شل) الاميركية لوضع مخططات مشروع (النبراس) للبتروكيمياويات في البصرة الذي يعد من اكبر المشاريع في البلاد.

وبين ان "العمل يجري ايضا على قدم وساق لتنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء مدينة صناعية متكاملة في محافظة ذي قار"، لافتا الى ان "اهمية افتتاح هذا المشروع تكمن بتوفيره فرص العمل لابناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها".

وافصح الصافي عن "ان الوزارة تلقت عروضا مستمرة من عدد من دول الجوار لشراء منتجاتها المختلفة"، معلنا انها "صدرت اربعة اصناف من المواد التي تنتجها الشركة العامة للصناعات التعدينية الى دولة الامارات، وهي: الاسفلت، والبرايم كوت، والبلاكرايم، والكاد باد".

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