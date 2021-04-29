وزير الكهرباء يكشف حجم الإنفاق لإنتاج الطاقة ويحدد موعد صرف رواتب العقود

2021/04/29 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، عن حجم انفاق الوزارة سنويا لإنتاج الطاقة، وفيما حدد الأسبوع المقبل موعد صرف جميع رواتب العقود، شددت لجنة النفط والطاقة النيابية على ضرورة ضمان مبدأ الشفافية في تثبيت العقود .وقال حنتوش في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "التوسع العشوائي غير المحسوب أثر سلباً على قطاع الكهرباء"، لافتا الى ان "عدم دفع أجور الطاقة أحد أسباب مشكلات الطاقة الكهربائية".واضاف، ان " ترشيد الطاقة سيجعل هناك تجهيزاً بـ 24 ساعة يومياً"، مؤكدا "حاجة العراق الى 28 ألف ميغاواط ونامل أن نصل لإنتاج 22 ميغاواط".واشار الى انه " لا يمكن خلال أشهر قليلة معالجة مشكلة تراكمات لسنوات"، مبينا ان "كلفة إنتاج الطاقة في العراق الأقل عالمياً إذا قورنت بالكلف العالمية".واوضح، ان " الوزارة تنفق 15 مليار دولار سنوياً لإنتاج الطاقة، بينما إيرادات الجباية تقدر بمليار دولار سنوياً فقط"، مشيرا الى ان "إنتاج ألف ميغاواط تكلف الوزارة 70 مليون دولار".وبين ان "الخطة الاستراتيجية تحتاج إلى التخصيصات المالية، حيث ان وزارة التخطيط لا تستطيع تخصيص الأموال للمشاريع الاستراتيجية"، مؤكدا "إذا توفر سكن منظم سنتمكن من السيطرة على الكهرباء عن بُعد وبالتقنيات الحديثة".ولفت الى انه "ستصرف جميع رواتب العقود الأسبوع المقبل"، مبينا "سنفاتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحويل الإجراء إلى عقود".واشار الى ان "لدى الوزارة 8641 درجة وظيفية ستتركز على تثبيت العقود فقط".

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