مذكرات اعتقال بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب

2021/04/29 | 08:33 - المصدر: وكالة ناس

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محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب.

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