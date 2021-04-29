التربية توجه مديرياتها بمنع استيفاء مبالغ ترويج معاملات المحاضرين

2021/04/29 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وجَّهت وزارة التربية مديرياتها بعدم استيفاء اي اجور من المحاضرين عند ترويج معاملات التعاقد معهم.

ويأتي هذا القرار في ظل الخلافات المتعلقة بشأن تحديد بداية التعاقد، اما من بداية العام الحالي بحسب مطالب المحاضرين، او من تأريخ التعاقد وفق ما اوضحته لجنة التربية النيابية.

وقرر مجلس الوزراء مؤخرا قيام وزارة التربية ومديرياتها العامة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتعاقد مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم أوامر إدارية ومباشرات سابقة من الذين بدؤوا بتقديم خدماتهم المجانية في 2020/5/1 أو قبل ذلك التاريخ على أنْ يجري حسم جميع الطلبات في 2021/9/1 وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز.

وقال مدير تربية بغداد الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في تصريح لـ”الصباح” تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): انه “تم التوجيه بعدم استيفاء اي اجور من المحاضرين المجانيين اثناء ترويج معاملة التعاقد”.

ونوه بانَّ “المديرية ستحاسب الادارات المدرسية التي تخالف التعليمات الخاصة بهذا الشأن”.

واضاف الكلابي أنَّ "هذا التوجيه جاء استنادا لتحديد وزارة التربية مدة العقد الرسمية والمصادقة عليه”.



واكد “الايعاز لادارات المدارس باكمال المعاملات باسرع وقت وارسالها إلى المديرية لاكمال عملية التعاقد مع المحاضرين للافادة من خبراتهم التربوية التي ستدعم المدارس بمختلف الاختصاصات الانسانية والعلمية".

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