صدور أوامر قبض بحق عدد من الموظفين في قضية حريق المستشفى - عاجل

2021/04/29 | 08:51 - المصدر: بغداد اليوم

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محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب

‎تحقيق الرصافة: أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداريوموظفين آخرين

يتبع.



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