محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرات قبض بحق موظفين في مستشفى ابن الخطيب

2021/04/29 | 09:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الخميس، مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن “محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث واصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى”.وأضاف أن “أوامر القبض […]

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