مصرف الرافدين يعلن إطلاق رواتب منتسبي وزارة الداخلية

2021/04/29 | 09:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 نيسان 2021)، إنه "تم اطلاق رواتب منتسبي وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر".

وأضاف، "على المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب المنافذ الخاصة".

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