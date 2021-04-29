تحسبا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية.. تأهب في الجيش الإسرائيلي خوفا من

2021/04/29 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الجيش الإسرائيلي لاضطرابات محتملة على خلفية التأجيل المتوقع للانتخابات الفلسطينية المزمع إعلانه، الخميس، وفقا لتقرير القناة 12 نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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