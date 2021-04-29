المالية النيابية ترجح إقرار موازنة 2022 في وقت مبكر

2021/04/29 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إقرار موازنة 2022 في وقت مبكر لتزامنها مع انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول من هذا العام.وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي، في تصريح صحفي، إن “موازنة 2022 ستواجه مشكلة كبيرة في إقرارها، خصوصاً أنَّ الانتخابات المبكرة ستجرى في تشرين الأول من هذا العام”.وأضاف […]

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