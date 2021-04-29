مصرف الرافدين يعلن عن اطلاق رواتب منتسبي الداخلية

2021/04/29 | 09:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب، أن “على المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات، او من مكاتب المنافذ الخاصة”.

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