2021/04/29 | 09:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: الحكومة ملزمة باعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الأربعاء، ان الحكومة ملزمة باعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، لافتا الى ان الموازنة تضمنت تخصيصات للحشد الشعبي لاستخدامها في اعادة هذه الشريحة.

وقال البلداوي ان “الحكومة كانت قد اعادت المفسوخة عقودهم من منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة في الاعوام الماضية، ولم يتبق غير المنتسبين في الحشد الشعبي”.

واضاف ان “مجلس النواب صوت على الموازنة ومن ضمنها تخصيصات مالية وضعت للحشد الشعبي من اجل انصاف هذه الهيئة وكذلك اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبيها”.

وأوضح البلداوي، ان “الحكومة اصبحت ملزمة باعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، بعد ان صوت البرلمان على الموازنة اسوة باقرانهم في الوزارات الامنية الاخرى”.

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