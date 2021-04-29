مستشار حكومي يدعو إلى وضع ’’خطة خمسية’’ للسيطرة على النمو السكاني

2021/04/29 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الخميس (29 نيسان 2021)، الحكومة الى وضع خطة صحية خمسية تتناسب مع النمو السكاني، وتشريع قانون التأمين الصحي.

وقال صالح في تصريح صحفي، إنه "ليس من الصحيح تخصيص مبالغ تستقطع من تصدير النفط من أجل بناء المستشفيات، وإنما يجب أن تكون هناك تخصيصات مالية كافية لوزارة الصحة ضمن الموازنة، كما يجب أن تكون هناك خطة صحية (خمسية) تتناسب مع النمو السكاني والحاجة للعيادات وحفظ الأمن الصحي وأن تكون هناك تخصيصات كافية لهذه الأمور.

وأضاف، أن |وضع خطة صحية (لخمس سنوات) ضروري من أجل انتشال العراق من الوضع الصحي الراهن”، مبيناً أن “هذه الخطة يجب أن تعد من قبل الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة".

وأوضح صالح، أن "الوضع الصحي الحالي يحتاج الى مشروع قانون (التأمين الصحي) كباقي دول العالم”، منوهاً بأن “هذا القانون يحتاج الى إدارة صحية وهو أمر ليس بالقليل ويحتاج إلى قوة ومؤسسة لتقوم بالمسائل الصحية الحرجة على أقل تقدير، أي أن يكون للعمليات الكبرى والتي تكلف المواطن مبالغ كبيرة على أقل تقدير".

وأشار، إلى أن "الحكومة إذا لم تستطع عمل تأمين صحي لكل العراقيين، فيجب أن يكون هناك تأمين صحي للمسائل الحرجة"، مبيناً، أن "الحكومة مسؤولة عن البنية الصحية وإشاعة نظام التأمين الصحي، وهو مشروع لدى الوزارة منذ سنوات".

وتابع، أن "الوضع الصحي مسألة يجب أن تكون لها أولوية، وكما أن الحكومة مسؤولة عن الأمن الغذائي يجب أن تكون مسؤولة عن الأمن الصحي".

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