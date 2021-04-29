الرافدين يعلن إطلاق رواتب إحدى الوزارات عن طريق الماستر كارد

2021/04/29 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس (29 نيسان 2021)، إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب المنافذ الخاصة".

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