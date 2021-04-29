2021/04/29 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأصدرت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث واصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى".وأضاف أن "أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم القاء القبض عليهم وتوقيفهم ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق موظفين في قضية حريق ’’ابن الخطيب’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق موظفين في قضية حريق ’’ابن الخطيب’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).