الهند تسجل أكثر من 379 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/29 | 09:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة و3645 وفاة أخرى، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.وفي وقت سابق، […]

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