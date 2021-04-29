الانتخابات المبكرة وموازنة 2022.. تصريح جديد من اللجنة المالية

2021/04/29 | 09:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، أن قانون موزانة العام 2022 قد يواجه صعوبات كبيرة لتزامنه مع موعد الانتخابات.

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وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي للصحيفة الرسمية وتابعه، "ناس"، (29 نيسان 2021)، إنَّ "موازنة 2022 ستواجه مشكلة كبيرة في إقرارها، خصوصاً أنَّ الانتخابات المبكرة ستجرى في تشرين الأول من هذا العام".

وأضاف، أنّ "الموازنة ستمضي باتجاه صرف مبالغ وفق نظام الإدارة المالية 12/1 كما حصل في موازنة العام الماضي"، مشيراً إلى أنَّ “الدورة البرلمانية الجديدة قد تباشر مطلع عام 2022 وليس في هذا العام".

وتابع، أنَّ "هناك إمكانية لتقديم المشروع ليناقش في الدورة الحالية، لكن قد يدركها وقت إجراء الانتخابات"، موضحاً أن مشروع القانون "قد ينتظر في أدراج اللجنة لحين وصول أعضاء اللجنة المالية في الدورة المقبلة لمناقشتها وإقرارها".

وأوضح الوائلي، أنّ "تشكيل لجان مجلس النواب يستغرق وقتاً طويلاً بعد فوز أعضاء مجلس النواب في الانتخابات".

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