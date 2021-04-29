موديرنا: بيانات تكشف إمكانية تخزين اللقاح في الثلاجات العادية.. وخطط بمضاعفة الإنتاج

2021/04/29 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة موديرنا، الخميس، أنها ستعزز القدرة التصنيعية للقاح كوفيد-19 مع توقعات أن يصل إنتاجها إلى 3 مليارات جرعة في العام القادم ، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة.

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