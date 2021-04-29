اهتمام دولي و آسيوي و خليجي بملف رفعِ الحظر عن الملاعبِ العراقية

2021/04/29 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدَ وزيرُ الشبابِ والرياضةِ عدنان درجال، اهتمام الاتحادين الدولي والخليجي بملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية مشدداً على أحقّية العراق في اجراء المباريات الدولية على أرضهِ وبين جماهيره.وقال درجال في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس : إن" رئيس الاتحاد الدولي لكرةِ القدم جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ورئيس الاتحادين الخليجي والقطري الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، تبنوا موضوعَ رفعِ الحظر عن الملاعبِ العراقية وذلك خلال اللقاء الذي جمعه معهم في العاصمةِ القطرية الدوحة على هامش قرعة كأسِ العرب بكرةِ القدم".وبَينَّ درجال أنه" تمَّ خلال الاجتماع التأكيدُ على ضرورةِ رفعِ الحظر واستقبال المنتخبات والفرق الزائرة في ملاعبِ بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أنه "تمَ الاتفاق على أرسال لجنةٍ فنيةٍ من الجهاتِ المختصة لزيارةِ الملاعبِ الرياضية وكتابة التقارير ومتابعة ملف رفع الحظر، مستدركاً أن العراقَ جاهزٌ من الآن حتى إصدار القرار الرسمي بأحقيتهِ في اللعب على أرضهِ وبين جماهيره".وأوضحَ درجال أن" ما تحققَ في إسنادِ بطولةِ كأسِ الخليج العربي بكرةِ القدم في نسختها الـ25 إلى العراق ومحافظة البصرة بالتحديد، جاءَ بفضلِ الجهودِ التي بُذلت سواءً في المرحلةِ السابقة أم الحقبة الحالية، وهو إنجازٌ ، فضلاً عن حرصِ الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي على التصويتِ بالإجماعِ لصالحِ البصرة وأيضاً تبني مشروع رفع الحظر الكروي".

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