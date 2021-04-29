كيف نكتب بحثا علميا - سعدي الابراهيم

2021/04/29 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعدي_الابراهيم خطوات كتابة البحث العلميهناك الكثير من الأمور التي يجب مراعاتها عند كتابة اي بحث علمي ، ومنها الآتي:الخطوة الاولى : اختيار العنوان :- ويعتمد الباحث هنا على رغبته بالكتابة في موضوع معين، لاحد هذه الاسباب :1- وجود مشكلة يريد البحث عن حلول لها من خلال البحث .2- لديه فضول، للبحث في موضوع معين لزيادة معلوماته حوله ، او لإبراز هذا الموضوع واثاراته .- يكتب العنوان في اول صفحة بخ ......





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