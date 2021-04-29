إسرائيل وموقفها من الانتخابات الفلسطينية 3 - نهاد ابو غوش

2021/04/29 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشرصد آفي يسسخاروف في مقاله بجريدة معريف بتاريخ 20/2/2021 تنامي القلق الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية على اثر تقدم الفلسطينيين خطوة تلو الأخرى نحو إجراء الانتخابات، فيقول أن سيناريو إجراء الانتخابات كان خياليا قبل أسابيع، لكن الفلسطينيين يواصلون التغلب على العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات ويركضون في اتجاهها بسرعة، وهو يرى أن مصلحة إسرائيل تتمثل في استمرار الانقسام الفلسطين ......





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