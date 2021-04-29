مدرب سان جيرمان يحدد ما يحتاجه فريقه لتعويض خسارته أمام السيتي

2021/04/29 | 09:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، إن فريقه بحاجة للحفاظ على حدته طيلة مباراة الإياب إذا أراد تعويض خسارته 1-2 أمس الأربعاء أمام مانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري الأبطال.وبدأ باريس سان جيرمان بقوة مباراته أمام “السيتي” في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقدم عبر ماركينيوس بعد ربع ساعة، لكنه […]

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