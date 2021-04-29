مصرف الرافدين: إطلاق رواتب منتسبي وزارة الداخلية

2021/04/29 | 09:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة "ماستر كارد".

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 29 نيسان/أبريل، المنتسبين إلى "استلام رواتبهم من شبكة الفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب المنافذ الخاصة".

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