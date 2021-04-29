2021/04/29 | 09:51 - المصدر: عين العراق

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أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، الخميس، بوقوع انفجار أمام مديرية الأمن الوطني في كركوك.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية رصدت انتحاري حاول اقتحام مبنى مديرية الامن، وسط كركوك، واطلقت النار عليه، ما ادى الى انفجاره خارج سياج المبنى".

وأشار إلى "إصابة عنصرين من حرس المديرية".

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