صالح يشدد لرئيس أركان الجيش على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية

2021/04/29 | 09:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأربعاء، على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الامنية تدريباً وتسليحاً من أجل فرض القانون وحماية المواطنين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «الرئيس صالح استقبل في قصر السلام ببغداد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله».



مشيراً إلى انه «جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلد، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة الإرهابيين في بعض المناطق والمدن التي تعرضت لهجمات في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار».



مبينـاً ان» الفريق ياالله قدم عرضاً بشأن العمليات العسكرية الجارية حالياً لملاحقة بقايا داعش».

وأضاف البيان، ان رئيس الجمهورية أكد على ضرورة دعم سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها تدريباً وتسليحاً في القيام بمهامها وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات وسد الثغرات الأمنية، وقطع الطريق أمام محاولات خلايا الإرهاب في شن هجمات على بعض القرى والمناطق».

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