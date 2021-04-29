2021/04/29 | 09:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية أندريه كروتسكيخ، أمس الأربعاء، أن بلاده سترد على الخطط الأمريكية المحتملة لشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية.



وقال كروتسكيخ للصحفيين، «القدرات التكنولوجية لروسيا تسمح لنا برؤية كل شيء تمامًا.



من السذاجة أن تفترض أن القوة النووية العظمى، التي تخشاها أمريكا بشدة، لن ترى شيئًا، هذا مضحك».

وأشار كروتسكيخ، إلى أنه في عام 2020، اقترحت روسيا على الولايات المتحدة إقامة حوار في المجال السيبراني، بما في ذلك بشأن تدابير بناء الثقة، واستخدام خطوط الاتصال المباشر للحصول على معلومات متبادلة حول الحوادث، والأهم من ذلك، لمنعها.

وأضاف كروتسكيخ، «أي ميثاق سلام.



لقد قدمنا هذا ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا للدول الأخرى.



لم يرد الأمريكيون على هذا لأنهم كانوا منشغلين بالفتنة الداخلية».



وتابع، «لكن يمكنني أن أفترض بثقة تامة أن موضوع أمن المعلومات له أولوية كبيرة بحيث يمكننا بالطبع أن نعتقد أنه سيكون من بين الموضوعات بين روسيا والولايات المتحدة على أعلى مستوى».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعار «الهجمات الإلكترونية» بين روسيا وأمريكا) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعار «الهجمات الإلكترونية» بين روسيا وأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).