الإعلام الأمني الرسمي يعلن إحباط هجوم انتحاري في كركوك

2021/04/29 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، قتل إرهابي انتحاري، كان يروم الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن "الحادث أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية بإصابات طفيفة بعد ما انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس هذه المديرية، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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