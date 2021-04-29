انتحاري يهاجم مبنى مديرية الأمن في كركوك

2021/04/29 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر في شرطة كركوك، الخميس (29 نيسان 2021)، بمقتل عنصر من داعش، هاجم مبنى مديرية الأمن وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية رصدت انتحارياً حاول اقتحام مبنى مديرية الامن، وسط كركوك".

وأضاف، أن "عناصر الحراسة في المبنى، اطلقت النار على الانتحاري، ما ادى الى تفجير الحزام الناسف الذي يرتديه خارج سياج المبنى، واصابة عنصرين من منتسبي المديرية".

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