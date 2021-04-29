ارتفعت بنسبة 1%.. أسعار النفط تتجه نحو القمة

2021/04/29 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تسجيل المكاسب اليوم بعد ارتفاع 1% في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب على مخاوف بشأن تأثير زيادة الإصابات بكورونا بالهند واليابان والبرازيل.وصعد خام “برنت” بنسبة 0.3 بالمئة إلى 67.49 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ خام “غرب تكساس الوسيط” […]

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