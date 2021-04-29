قتل انتحاري حاول اقتحام مديرية الأمن الوطني في كركوك

2021/04/29 | 10:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان، ان “الأجهزة الامنية تمكنت من قتل مسلح انتحاري، يرتدي حزام ناسف حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك”.وأضاف أن “الحادث أدى الى إصابة اثنين من أفراد […]

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