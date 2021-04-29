2021/04/29 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول دخول مديرية امنية وسط كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك".واضافت ان "الحادث ادى الى إصابة إثنين من أفراد الحماية باصابات طفيفة بعد ان انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس المديرية، كمعلومات أولية عن الحادث".

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