انطلاق عملية أمنية في نينوى لملاحقة فلول داعش

2021/04/29 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي اليوم الخميس، إنطلاق عملية ثأر الشهداء في مناطق غرب الموصل.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته "السومرية نيوز" أن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أطلقت اليوم، عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل".وأضاف البيان، أن العملية انطلقت بمشاركة اللوائين 21 و 33 للحشد الشعبي والجيش لتفتيش وتعقب خلايا داعش في جبال بادوش وعطشانة غرب الموصل وذلك وفق معلومات استخباراتية".

وأشار البيان أن العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وبسط الأمن والاستقرار في مناطق غرب الموصل.

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