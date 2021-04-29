صور| إحباط هجوم انتحاري ضد مديرية الأمن الوطني في كركوك

2021/04/29 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، احباط محاولة انتحارية في محافظة كركوك.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 نيسان 2021)، إن "الأمن الوطني قتل انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً حاول تفجير نفسه وسط كركوك".

وأوضحت الخلية ان اثنين من افراد الحماية اصيبوا بعد تفجير الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس مديرية الأمن الوطني في كركوك".

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