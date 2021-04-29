القوات الأمنية والحشد الشعبي يطلقان عملية ثأر الشهداء غرب الموصل

2021/04/29 | 10:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن اطلاق عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العملية انطلقت بمشاركة الجيش واللواءين (21 – 33) للحشد الشعبي لتفتيش وتعقب خلايا داعش في جبال بادوش وعطشانة غرب الموصل وذلك وفق معلومات استخباراتية".

واضافت ان "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وبسط الأمن والاستقرار غرب الموصل".

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