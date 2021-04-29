2021/04/29 | 10:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحمداوي يستغرب من احد قرار مجلس الوزراء..ماذا تضمن؟

استغرب النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، اليوم الخميس، من مما تضمنه قرار مجلس الوزراء استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات وضوابط تنفيذ العقود الحكومية.

وقال المحمداوي، في تغريدة له : "نستغرب بشدة مما تضمنه قرار مجلس الوزراء استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات وضوابط تنفيذ العقود الحكومية وتخويلها صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع إحدى الشركات العالمية لطباعة وتجهيز أوراق الاقتراع والاستمارات لانتخابات مجلس النواب2021".

وأضاف اننا "نرى ان عقد تصل قيمته الى ١٧ مليون دولار تقريبا يخالف مبدأ الشفافية ويضعف النشاط الرقابي في موضوع مهم يرتبط بتمثيل ارادة الناخبين المتطلعين للاصلاح والتغيير السياسي".

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