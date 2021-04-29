2021/04/29 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- متابعة
يتبع.
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الإعلام التركي: مقتل خمسة من "بي كا كا" بغارات جوية في إطار عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة الجارية" شمالي العراق.
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمالي العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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