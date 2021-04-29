مقتل 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمالي العراق - عاجل

2021/04/29 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

الإعلام التركي: مقتل خمسة من "بي كا كا" بغارات جوية في إطار عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة الجارية" شمالي العراق.

يتبع.



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