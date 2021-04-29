2021/04/29 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

سجلت الهند، الخميس (29 نيسان 2021)، رقماً قياسياً جديداً بحصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

وبلغت حصيلة الوفيات المسجلة خلال يوم واحد 3645 حالة، فيما سجل 375 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تجاوزت الإصابات حاليا 18.38 مليوناً والوفيات 204832.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند: 375 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 3600 وفاة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند: 375 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 3600 وفاة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).