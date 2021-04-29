أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية لليوم الخميس

2021/04/29 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، أسعار بيع وشراء الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية لليوم الخميس.

وجاء سعر بيع المئة دولار في مكاتب الصيرفة بـ 148,250، أما سعر شراء المئة دولار فجاء بـ 147,250 ديناراً بشكل تقريبي.

أما سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية فجاء كالتالي:

100 دولار بـ 2,440,000 تومان

100 يورو تقابل 121,20 دولار

100 باوند تساوي 139,62 دولار

100 دولار تبلغ 819,18 ليرة تركية

أما سعر أونصــــــة الذهب عالمياً فقد بلغ 1778,25 $، في حين جاء سعر برميل نفط الخام برنـت بـ 67,57 دولاراً، وسعر برميل نفط الخام الامريكـي بـ 64,10 دولاراً.

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