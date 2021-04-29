2021/04/29 | 10:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفكيك عبوة وضِعَت خلف سياج مستشفى في الأنبار

أفاد مصدر أمني، الخميس (29 نيسان 2021)، بتفكيك عبوة ناسفة وضعت خلف سياج مستشفى القائم، غربي محافظة الانبار.

وقال المصدر إن "الجهد الهندسي في محافظة الأنبار، فكك عبوة ناسفة، وضعها مجهولون خلف سياج مستشفى القائم".

واشار الى أن "الغرض من وضع العبوة، نسف المولدات مع خزان الوقود".

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