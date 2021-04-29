مقتل امرأة على يد زوجها في الديوانية

2021/04/29 | 10:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالعثور على جثة امرأة وجدت مقتولة داخل منزلها جنوب شرقي الديوانية، مشيراً إلى إن زوجها هو من قتلها.وقال المصدر ان “شرطة محافظة الديوانية عثرت على جثة امراة، وجدت مقتولة داخل منزلها بقضاء عفك جنوب شرقي المحافظة”.وأضاف أن “الشرطة نقلت جثة المرأة للطب العدلي، وبعد التحقيق مع […]

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