صحة الكرخ توضح بشأن “حريق مصعد” مستشفى الكاظمية (صورة)

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الاربعاء، تفاصيل “الحريق” الذي اندلع في مصعد مستشفى الكاظمية شمالي بغداد.

وقال الحجامي في بيان صحفي، إنه “لا يوجد اي حريق في مستشفى الكاظمية، بل هنالك (خشبة) تفصل بين المصاعد احترقت ربما بفعل فاعل رمي اعقاب السجائر او ما شابه ذلك وحصل دخان انتشر على طريق المصعد”.

واعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، السيطرة على حريق داخل مصعد في مستشفى الكاظمية شمالي بغداد.

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