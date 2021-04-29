2021/04/29 | 10:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتيك إلى البيت.. شباب يؤسسون "سينما متجولة" في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/29 | 10:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأتيك إلى البيت.. شباب يؤسسون "سينما متجولة" في كربلاء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأتيك إلى البيت.. شباب يؤسسون "سينما متجولة" في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).