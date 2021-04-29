التجارة تغلق مطحنة في واسط لهذه الإسباب

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن غلق مطحنة خيرات الجنوب بسبب مخالفات نوعية في انتاج طحين الحصة التموينية”.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الفريق الرقابي الذي زار […]

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