الحشد والجيش يطلقان عملية ثأر الشهداء غرب الموصل

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الخميس، عملية ثأر الشهداء لملاحقة داعش غرب الموصل.وقال هيئة الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أطلقت عملية […]

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