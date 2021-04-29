قسم العمل والتدريب المهني في محافظة نينوى، يختتم مسابقته التعاون والشراكة مع شركات الإعمار في محافظة نينوى

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقام قسم العمل والتدريب المهني في محافظة نينوى ضمن مشروع ” خلق فرص عمل للشباب في الموصل، مركز التمييز المهني في مهارات البناء لدعم نتائج سوق العمل” والذي ينفذ من قبل اليونسكو وبتمويل من الحكومة اليابانية عن إختتام مسابقة التميز للشركات العاملة في قطاع البناء في محافظة نينوى وتتمثل …

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