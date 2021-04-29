ارهابي يفجر نفسه امام مبنى الامن الوطني في كركوك

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العميد كاوا غريب قائد قوات شرطة كركوك، ان انفجارا وقع امام مبنى مديرية الامن الوطني في المحافظة صباح اليوم الخميس.

وقال العميد غريب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان معلومات استخباراتية كانت تفيد بأن ارهابيا سينفذ تفجيرا انتحاريا يستهدف مبنى مديرية الأمن الوطني، مشيرا الى ان القوات الامنية اشتبكت مع مشتبه به كان يروم بالدخول الى المبنى، لافتا الى ان القوات الامنية بدأت باطلاق النار عليه، وحينها قام الارهابي بتفجير نفسه.

وأضاف ان معلومات وصلت من الاجهزة الاستخباراتية تفيد بأن ارهابيا يريد تفجير نفسه داخل مبنى الامن الوطني، لافتا الى ان حراس المبنى منعوا دخول الارهابي الى المبنى واحبطوا مخططه الارهابي.

واشار الى ان الاجهزة الامنية بدأت التحقيقات لمعرفة هوية الارهابي، مؤكدا عدم وقوع اي خسائر بشرية او مادية جراء الانفجار.

PUKmedia / محمد احمد / كركوك

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