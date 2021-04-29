انفجار يستهدف قوة للجيش في خانقين

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت عبوة ناسفة ليل امس الاربعاء مستهدفة قوة للجيش في قرية احمد هلال في قضاء خانقين.

وقال العميد نبيل قائد قوات البيشمركة في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان عبوة ناسفة انفجرت في قرية احمد هلال بقضاء خانقين قرب قرية مردان، مستهدفة قوة عسكرية تابعة للجيش، مشيرا الى ان جنديا اصيب جراء الانفجار وتم نقله الى مستشفى خانقين لتلقي العلاج اللازم.

PUKmedia / زمناكو يحيايي

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